ФОТО и ВИДЕО: Большой пожар в Вильянди — огонь и дым были видны далеко за пределами города

Сегодня ночью в центре Вильянди загорелись три подсобных строения, спасательные машины выехали на место со всего уезда.

Ночью около 1:00 сообщили о пожаре в центре Вильянди на улице Рюйтли, где горели сараи. Распространение огня было очень интенсивным, и в большой опасности были находящиеся на расстоянии считанных метров два жилых дома и заведение общепита. По четвертой ступени выезда на место происшествия поспешили все спасатели Вильяндимаа, а также пожарные из Тюри и Пыльтсамаа.

Holger Roonemaa

Огнем были уничтожены восемь сараев и один автомобиль. Хотя, по словам местных жителей, один сарай использовали для укрытия бездомные, по первоначальным данным, никто не пострадал.

Жилые дома и заведение общепита удалось спасти.

В сараях не было электричества, с чего начался пожар, спасатели сказать не смогли.

Около 4:40 распространение пожара было ограничено, но работы по тушению продолжались.

По оценке проезжавшего через Вильянди, высота языков пламени была несомненно больше десяти метров и пожар был виден и за пределами города.