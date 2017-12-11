ФОТО и ВИДЕО: Автомобиль Евгения Осиновского попал в ДТП в центре Таллинна

В понедельник утром на перекрестке А.Лайкмаа и Гонсиори в центре Таллинна столкнулись три автомобиля. Выяснилось, что один из них был рабочим автомобилем министра здоровья и труда Евгения Осиновского.

Так как водители не смогли договориться о том, кто является виновником ДТП, на место вызвали полицейский патруль.

В Министерстве социальных дел сообщили, что с Осиновским все в порядке, и он продолжил поездку в Ида-Вирумаа с рабочим визитом на другом автомобиле.

В ДТП никто не пострадал. Движение было нарушено.