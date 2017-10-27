ФОТО И РЕКОНСТРУКЦИЯ: Пропавший в Тарту студент тщетно пытался войти в общежитие

На сегодня полиция закончила поиски пропавшего в ночь на четверг в Тарту Ренета Йоозепа. Кроме стражей порядка в поисках участвовали и добровольцы.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, была проверена очень большая территория, но молодого человека так и не нашли. ”Поскольку на записи с установленных у общежития камер наружного наблюдения видно, что мужчина оправился в сторону Раади, то мы сосредоточились именно на этих окрестностях”, — сказала она.

Kuvatõmmis turvakaamera salvestisest Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

На записи видно, как молодой человек подошел к двери общежития по адресу Нарвское шоссе, 27. Он был один. ”Около десяти минут он пытался открыть дверь, затем обошел здание, но и там он войти не смог”, — сказала Вирк и добавила, что после этого молодой человек пошел по улице Роози в сторону Раади.

По данным полиции, студент находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому мог отправиться на поиски теплого места. ”Полиция просит всех жителей Раади проверить дворы и постройки”, — сказала Вирк.

Мобильный телефон Ренета не отвечает, не появлялся он и в соцсетях.



Рост пропавшего молодого человека 180-190 см. У него светлые волосы средней длины. Телосложение худощавое. Может быть одет в черное пальто с белой окантовкой и пуговицами, розовую рубашку, темные брюки и темные тенниски.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит связаться с ней по телефону 112.