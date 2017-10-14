ФОТО и КАРТА: В заливе Мууга нашли финскую моторную лодку с двумя погибшими мужчинами

Сегодня утром около 10 часов в заливе Мууга нашли моторную лодку с двумя погибшими мужчинами из Финляндии. Причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом, сообщила Пыхьяская префектура.

Руководитель центра морской охраны Департамента полиции и погранохраны Ивар Треффнер сказал, что об утреннем инциденте еще собирают информацию, но сейчас обстоятельства указывают на несчастный случай. "У найденных в рулевой рубке лодки мужчин отсутствовали признаки насилия, но мы нашли указания на отравление угарным газом — рубка в момент их обнаружения была заполнена угарным газом. Точную причину смерти все-таки выяснит экспертиза", — сказал Треффнер.

Центр морской охраны в районе 10 часов получил от судоходной службы Департамента водных путей сообщение, что лоцманский катер заметил в заливе Мууга судно без названия и номера, ходовые огни которого горели и кранцы были закреплены. На звуковой сигнал лоцманского катера не отреагировали.

Центр морской охраны сразу передал информацию наряду Таллиннского кордона, который в 10:14 вышел из порта погранохраны Сюста. В то же время находившаяся на пути из Леппнеэме на остров Прангли команда морских спасателей-добровольцев Прангли в 10:22 сообщила, что нашла моторную лодку примерно в двух километрах от порта Леппнеэме.

Добровольцы сообщили, что в моторной лодке около десяти метров длиной находятся два человека без признаков жизни. Они оживляли находившихся в рулевой рубке мужчин 1993 и 1986 года рождения, но это не дало результата. Отбуксированная добровольцами лодка в 10:51 прибыла в порт Леппнеэме, где ждали скорая помощь и полицейский патруль.

Скорая помощь зафиксировала смерть мужчин, и тела отправили на вскрытие. Моторная лодка зарегистрирована в Финляндии.

Сейчас идет выяснение обстоятельств случившегося.