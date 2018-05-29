ФОТО и КАРТА: На Ярвевана теэ из-за ямы на дороге сильно нарушено движение. Пробки могут продолжаться весь день!

На Ярвевана теэ в Таллинне на первой полосе непосредственно перед железнодорожным переходом в сторону Петербургского шоссе произошел провал дорожного покрытия, в связи с чем движение сильно нарушено.

Диаметр ямы примерно 70 см и глубина — около 70 см. Людям, которые едут из Мустамяэ, следует считаться с тем, что на дорогах серьезные пробки.

По словам руководителя отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Талво Рюйтельма, пока неясно, что привело к возникновению ямы, но возможно, речь идет о плывуне, который провалился под воздействием сухости.

Несмотря на то, что к устранению неполадки соответствующие службы приступят после утреннего часа пик, Рюйтельма опасается, что пробки могут продолжаться весь день. Дорожные работы начнутся только после того, как движение будет более или менее восстановлено.

В связи с этим участникам дорожного движения следует отказаться от использования направления Ярвевана теэ и Таммсааре теэ в сторону Ласнамяэ. Для передвижения между Ласнамяэ и Хааберсти можно использовать Таллиннскую окружную дорогу.