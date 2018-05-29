29.05.2018, 09:24

ФОТО и КАРТА: На Ярвевана теэ из-за ямы на дороге сильно нарушено движение. Пробки могут продолжаться весь день!

 (26)
дополнено в 10:40
rus.delfi.ee
EST 27
Galerii: 20 pilti
Foto: Ilmar Saabas

На Ярвевана теэ в Таллинне на первой полосе непосредственно перед железнодорожным переходом в сторону Петербургского шоссе произошел провал дорожного покрытия, в связи с чем движение сильно нарушено.

Диаметр ямы примерно 70 см и глубина — около 70 см. Людям, которые едут из Мустамяэ, следует считаться с тем, что на дорогах серьезные пробки.

По словам руководителя отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Талво Рюйтельма, пока неясно, что привело к возникновению ямы, но возможно, речь идет о плывуне, который провалился под воздействием сухости.

Несмотря на то, что к устранению неполадки соответствующие службы приступят после утреннего часа пик, Рюйтельма опасается, что пробки могут продолжаться весь день. Дорожные работы начнутся только после того, как движение будет более или менее восстановлено.

В связи с этим участникам дорожного движения следует отказаться от использования направления Ярвевана теэ и Таммсааре теэ в сторону Ласнамяэ. Для передвижения между Ласнамяэ и Хааберсти можно использовать Таллиннскую окружную дорогу.

Ekraanitõmmis: Waze.com

Delfi lugeja

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и КАРТА: На Ярвевана теэ из-за ямы на дороге сильно нарушено движение. Пробки могут продолжаться весь день!

29.05.2018
На Ярвевана теэ в Таллинне на первой полосе непосредственно перед железнодорожным переходом в сторону Петербургского шоссе произошел провал дорожного покрытия, в связи с чем движение сильно нарушено.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за гибель рейса MH17

29.05.2018
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 в Донбассе. Падение лайнера стало прямым следствием агрессии России против Украины, заявил глава альянса в Варшаве.
Подробнее

ТАБЛИЦА: Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии?

29.05.2018
В результате организованного порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования выяснилось, что для того, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии, нужно получать брутто-зарплату более 2000 евро. За год 10-процентная граница немного повысилась, больше всего эта граница повысилась в Центральной и Южной Эстонии.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €

Запрет на одноразовые пластиковые изделия: что именно исчезнет с прилавков?

29.05.2018
Вчера Европейская комиссия представила рекомендацию о принятии общеевропейских правил по десяти видам одноразовых пластиковых изделий, составляющим 70% от всего морского и пляжного мусора в Европе, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Средняя зарплата в I квартале выросла до 1242 евро

29.05.2018
Средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале 2018 года составила 1242 евро, что на 7,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил Департамент статистики. Годовой рост средней брутто-зарплаты был на 0,2% быстрее, чем в предыдущем квартале.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


“НАШ ДОМ 2018” │ Спальная комната: сочетание ручной работы и ретро

29.05.2018
Большая часть мебели в доме приобретена на блошиных рынках в Финляндии и Швеции. Так и сама спальная комната оформлена в духе ретро. В изголовье кровати находится старая кирпичная стена, покрашенная в черный цвет, а сама кровать имеет черную спинку, что дает интересный эффект ее полного слияния со стеной.
Подробнее