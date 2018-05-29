29.05.2018, 09:24

ФОТО и КАРТА: На Ярвевана теэ из-за ямы на дороге было сильно нарушено движение

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дополнено в 12:41
rus.delfi.ee
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Galerii: 20 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня утром на Ярвевана теэ в Таллинне на первой полосе непосредственно перед железнодорожным переходом в сторону Петербургского шоссе произошел провал дорожного покрытия, в связи с чем движение было сильно нарушено. К настоящему моменту полоса для движения открыта.

Диаметр ямы примерно 70 см и глубина — около 70 см.

По словам руководителя отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Талво Рюйтельма, пока неясно, что привело к возникновению ямы, но возможно, речь идет о плывуне, который провалился под воздействием сухости.

Яма образовалась на участке, принадлежащем AS Edelaraudtee. К настоящему моменту проведены первичные восстановительные работы, которые позволили открыть полосу для движения. Дальнейший ремонт будет происходить в ночное время, когда интенсивность движения максимально низкая. Работы производит AS Tallinna Teed.

Ekraanitõmmis: Waze.com
Delfi lugeja
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