17.05.2018, 11:01

ФОТО: Химическое загрязнение на Пальяссааре теэ: в здании завода утечка аммиака, на место выехали полиция и спасатели

 (24)
дополнено в 12:08
rus.delfi.ee
EST 28
Galerii: 12 pilti
Foto: Priit Simson

Сегодня незадолго до 10 часов Спасательный департамент получил сообщение о химическом загрязнении на Пальяссааре теэ. Пострадавших нет, но в районе распространяется отвратительный запах, Спасательный департамент советует избегать передвижения там.

Отреагировали большими силами. Один живущий на улице Сыле читатель описывает: "Мимо проехали две пожарные машины, полицейская машина, машины скорой помощи, одна машина спецподразделений".

Другой читатель Delfi отмечает: "Туда поехали 7-8 машин скорой помощи, полиции и пожарных тоже куча".

Спасательный департамент написал в Twitter: "В 9:49 сообщили в Центр тревоги, что на Пальяссааре теэ, 30 утечка аммиака. Утечка внутри здания. Снаружи на территории утечки не обнаружено. Находящихся в окрестностях просим держать окна закрытыми и избегать передвижения по району".

В 11:55 Delfi подтвердили в Спасательном департаменте, что утечка временно остановлена, сейчас ищут решения для окончательного прекращения утечки. Пострадавших нет. По-прежнему советуют держать двери и окна в районе закрытыми и по возможности не ходить на улицу.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Химическое загрязнение на Пальяссааре теэ: в здании завода утечка аммиака, на место выехали полиция и спасатели

17.05.2018
Сегодня незадолго до 10 часов Спасательный департамент получил сообщение о химическом загрязнении на Пальяссааре теэ. Пострадавших нет, но в районе распространяется отвратительный запах, Спасательный департамент советует избегать передвижения там.
Подробнее



Водитель автобуса накричал на сидевшую на переднем сидении девочку и запретил ей звонить родителям

17.05.2018
"Это ожидание автобуса — самые долгие полчаса в моей жизни! Я звонила и звонила, руки дрожали. В мыслях проносились страшные картины…" — вспоминает женщина, отправившаяся на Пярнуский автовокзал встречать с автобуса маленькую девочку, пишет Maaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За державу обидно! Как Эстония могла бы стать мостом между Западом и Востоком

17.05.2018
Занимая исключительно выгодное географическое положение, Эстония никак не сподобится использовать его с наибольшей выгодой для себя. Хотя абсолютно реальный потенциал для этого у неё, бесспорно, имеется.

Вообще-то кое-какие попытки в этом направлении предпринимаются, но, на мой дилетантский взгляд, совершенно ”не так и не туда”.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Поломка на железной дороге в Тарту: пассажирам — никакой информации, люди были вынуждены шагать по рельсам

17.05.2018
Вчера в районе 15 часов из-за возгорания было нарушено движение поездов через Тарту. Причина — в подвале центре управления Тартуского железнодорожного вокзала, в отделении реле загорелись кабели. Про словам пресс-секретаря Моники Кальюсаар, никто не пострадал.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €

Загадочное завещание: мужчина отписал все свое имущество новой знакомой и вскоре скончался

17.05.2018
Жительница Таллинна Виктория Кадурина (48) считает, что в странных событиях их семьи виноваты черные риелторы. ”Сначала они помогли уйти на тот свет моей маме, а потом и моему брату”, — чуть не плачет она. В итоге за полгода мама и брат умерли при странных обстоятельствах, а все их имущество — две квартиры в столице и машина — досталось совершенно незнакомой женщине, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Суд сурово наказал двух граждан Финляндии, заказывавших по почте наркотики на адрес 17-летнего эстонца

17.05.2018
14 мая Вируский Уездный суд в рамках согласительного производства признал двух граждан Финляндии виновными в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере группой лиц с целью получения большой имущественной выгоды и присудил им в качестве наказания 6 лет тюремного заключения.
Подробнее

Читатели: хуже велосипедистов-гонщиков только мамы с колясками

16.05.2018
Вчера в Naistekas написала письмо мать, разозлившаяся на велосипедистов, которые мчатся по тротуарам. К этой статье было много комментариев, в которых ”обвиняли” матерей с колясками, которые якобы, уткнувшись в смартфон, не замечают вокруг себя никого и ничего.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ