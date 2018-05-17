ФОТО: Химическое загрязнение на Пальяссааре теэ: в здании завода утечка аммиака, на место выехали полиция и спасатели

Сегодня незадолго до 10 часов Спасательный департамент получил сообщение о химическом загрязнении на Пальяссааре теэ. Пострадавших нет, но в районе распространяется отвратительный запах, Спасательный департамент советует избегать передвижения там.

Отреагировали большими силами. Один живущий на улице Сыле читатель описывает: "Мимо проехали две пожарные машины, полицейская машина, машины скорой помощи, одна машина спецподразделений".

Другой читатель Delfi отмечает: "Туда поехали 7-8 машин скорой помощи, полиции и пожарных тоже куча".

Спасательный департамент написал в Twitter: "В 9:49 сообщили в Центр тревоги, что на Пальяссааре теэ, 30 утечка аммиака. Утечка внутри здания. Снаружи на территории утечки не обнаружено. Находящихся в окрестностях просим держать окна закрытыми и избегать передвижения по району".