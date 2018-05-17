ФОТО: Химическое загрязнение на Пальяссааре теэ: в здании завода утечка аммиака, на место выехали полиция и спасатели

Kell 9:49 teatati Häirekeskusele, et Paljassaare teel 30 on ammoniaagi leeke. Leke on hoones sees. Territooriumilt väljaspool leket pole tuvastatud. Lähikonnas viibijatel palume hoiad aknad kinni ja vältida piirkonnas liikumist.— Päästeamet (@paasteamet) May 17, 2018

В 11:55 Delfi подтвердили в Спасательном департаменте, что утечка временно остановлена, сейчас ищут решения для окончательного прекращения утечки. Пострадавших нет. По-прежнему советуют держать двери и окна в районе закрытыми и по возможности не ходить на улицу.

Побывавший на месте репортер Delfi описал, что зловоние было такое сильное, что у него начало щипать глаза и он в целом почувствовал себя плохо. "Вонь была сравнима с тем, как воняет навоз", — отметил он.

Спасательный же департамент, опираясь на результаты своих измерений, заверяет, что никакой опасной концентрации вещества в воздухе нет, и не находит связи между утечкой и запахом, который почувствовал репортер.