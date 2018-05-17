ФОТО: Химическое загрязнение на Пальяссааре теэ: в здании завода утечка аммиака, на место выехали полиция и спасатели

Сегодня незадолго до 10 часов Спасательный департамент получил сообщение о химическом загрязнении на Пальяссааре теэ. Пострадавших нет, но в районе распространяется отвратительный запах, Спасательный департамент советует избегать передвижения там.
Отреагировали большими силами. Один живущий на улице Сыле читатель описывает: "Мимо проехали две пожарные машины, полицейская машина, машины скорой помощи, одна машина спецподразделений".
Другой читатель Delfi отмечает: "Туда поехали 7-8 машин скорой помощи, полиции и пожарных тоже куча".
Спасательный департамент написал в Twitter: "В 9:49 сообщили в Центр тревоги, что на Пальяссааре теэ, 30 утечка аммиака. Утечка внутри здания. Снаружи на территории утечки не обнаружено. Находящихся в окрестностях просим держать окна закрытыми и избегать передвижения по району".
Kell 9:49 teatati Häirekeskusele, et Paljassaare teel 30 on ammoniaagi leeke. Leke on hoones sees. Territooriumilt väljaspool leket pole tuvastatud. Lähikonnas viibijatel palume hoiad aknad kinni ja vältida piirkonnas liikumist.— Päästeamet (@paasteamet) May 17, 2018
В 11:55 Delfi подтвердили в Спасательном департаменте, что утечка временно остановлена, сейчас ищут решения для окончательного прекращения утечки. Пострадавших нет. По-прежнему советуют держать двери и окна в районе закрытыми и по возможности не ходить на улицу.
Побывавший на месте репортер Delfi описал, что зловоние было такое сильное, что у него начало щипать глаза и он в целом почувствовал себя плохо. "Вонь была сравнима с тем, как воняет навоз", — отметил он.
Спасательный же департамент, опираясь на результаты своих измерений, заверяет, что никакой опасной концентрации вещества в воздухе нет, и не находит связи между утечкой и запахом, который почувствовал репортер.