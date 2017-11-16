ФОТО: Громкое дело: предприниматель требует с наследников певца Яака Йоала 400 000 евро

В Харьюском уездном суде все еще продолжается рассмотрение дела о требования в размере 400 000 евро, выдвинутом бизнесменом Эрни Кяосом наследникам известного эстонского певца Яака Йоала — его бывшей жене Майре и сыну Яанару.

Кяос утверждает, что 20 лет назад дал Йоала в долг три миллиона крон. Ответчики парируют, что договор фиктивный и певец в то время в займе не нуждался. Майре говорит, что договор был заключен задним числом. По ее словам, существовала договоренность, что Кяос инвестирует в ремонт дома на Пярнуском шоссе, 106, построит дополнительный этаж и восемь квартир. Одну из квартир должны были получить Йоала, а остальные семь — Кяос, который смог бы их продать и окупить инвестиции. Деньги необходимо было скрыть во избежание уплаты подоходного налога.



Вчера представитель Кяоса сказал в суде, что поскольку договор никогда не оспаривался, то является действительным. Сейчас его основная ценность составляет 208 351,97, к чему в подставленном требовании прибавлены проценты, и общая сумма превышает 400 000 евро.

Защита ответчика упирает на маловероятность того, что Кяос предоставил Йоала столь большой беспроцентный заем, не поинтересовавшись, зачем ему деньги. Майре Йола заверила, что в это время ее муж не испытывал финансовых проблем, его здоровье было в порядке, и он достаточно много выступал. Ответчики упирают на отсутствие документов, подтверждающих факт перевода или получения займа. Кроме того, по их словам, маловероятны утверждения Кяоса о том, что строительство стоило 5 млн крон, как было указано официально. Согласно рыночной стоимости, строительство должно было обойтись в 8 млн евро, что подтверждает намерение Кяоса скрыть действительностью стоимость сделки и то, что 3 млн двигались ”по-черному”.

Суд вынесет решение 15 декабря.