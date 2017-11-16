16.11.2017, 10:01

ФОТО: Громкое дело: предприниматель требует с наследников певца Яака Йоала 400 000 евро

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Jaak Joala pärandajate kohtuprotsess, Ermi Käos hagi Maire Joala, Janar Joala vastu.
Erni Käose esindaja Nigul Saar, Janar Joala esindaja Tõnu Tuulas ja Maire Joala esindaja Kaido EhasooFoto: Tiit Blaat

В Харьюском уездном суде все еще продолжается рассмотрение дела о требования в размере 400 000 евро, выдвинутом бизнесменом Эрни Кяосом наследникам известного эстонского певца Яака Йоала — его бывшей жене Майре и сыну Яанару.

Кяос утверждает, что 20 лет назад дал Йоала в долг три миллиона крон. Ответчики парируют, что договор фиктивный и певец в то время в займе не нуждался. Майре говорит, что договор был заключен задним числом. По ее словам, существовала договоренность, что Кяос инвестирует в ремонт дома на Пярнуском шоссе, 106, построит дополнительный этаж и восемь квартир. Одну из квартир должны были получить Йоала, а остальные семь — Кяос, который смог бы их продать и окупить инвестиции. Деньги необходимо было скрыть во избежание уплаты подоходного налога.

Вчера представитель Кяоса сказал в суде, что поскольку договор никогда не оспаривался, то является действительным. Сейчас его основная ценность составляет 208 351,97, к чему в подставленном требовании прибавлены проценты, и общая сумма превышает 400 000 евро.

ТОП

Защита ответчика упирает на маловероятность того, что Кяос предоставил Йоала столь большой беспроцентный заем, не поинтересовавшись, зачем ему деньги. Майре Йола заверила, что в это время ее муж не испытывал финансовых проблем, его здоровье было в порядке, и он достаточно много выступал. Ответчики упирают на отсутствие документов, подтверждающих факт перевода или получения займа. Кроме того, по их словам, маловероятны утверждения Кяоса о том, что строительство стоило 5 млн крон, как было указано официально. Согласно рыночной стоимости, строительство должно было обойтись в 8 млн евро, что подтверждает намерение Кяоса скрыть действительностью стоимость сделки и то, что 3 млн двигались ”по-черному”.

Суд вынесет решение 15 декабря.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии