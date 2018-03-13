ФОТО: Главный обвиняемый по делу о стрельбе в Metropol частично признал свою вину

Сегодня начался судебный процесс по делу о стрельбе в отеле Metropol в Таллинне в феврале прошлого года. Паата Сакхокия, которого обвиняют в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении с огнестрельным оружием, частично признал свою вину.

Два других подсудимых, обвиняемых в содействии, свою вину не признали.

В рамках уголовного дела в связи со стрельбой в отеле Metropol в Таллинне было предъявлено обвинение троим мужчинам в возрасте 37-49 лет. Вчера суд по делу был отложен, поскольку один из защитников по неизвестной общественности причине не явился на место.

2 февраля прошлого года, в 13:50, в отеле на улице Розени в Таллинне произошла стрельба, в ходе которой был ранен мужчина 1971 года рождения.

Собранные в ходе следствия данные указывают на то, что в тот день 45-летний гражданин Грузии вместе с двумя знакомыми подошел к 45-летнему мужчине, сидевшему за столом ресторана при отеле, и ударил его по голове.

Когда потерпевший попытался оказать сопротивление, двое пришедших с предполагаемым нападавшим мужчин встали между ними. Согласно обвинению, предполагаемый нападавший достал из-под куртки огнестрельное оружие и выстрелил в пострадавшего, повредив ему ногу. После этого стрелявший и его сопровождение покинули отель. По версии следствия речь идет о ссоре, возникшей в результате личной неприязни.

Личности подозреваемых полицией были установлены сразу же, но главному подозреваемому удалось скрыться. Позже в ходе следствия выяснилось, что тот сбежал в Испанию, где был задержан 13 июля 2017 года, а уже в августе доставлен в Эстонию. Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении с огнестрельным оружием. Двум другим мужчинам предъявлено обвинение в содействии тяжкому нарушению общественного порядка. У всех троих действующие уголовное наказания отсутствуют.