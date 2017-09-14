ФОТО: Финские бизнесмены при помощи эстонской фирмы поставляли наркотики

Финская полиция раскрыла преступление, связанное с масштабной поставкой в страну допинг-веществ и наркотиков, для совершения которой преступники прибегали, помимо прочего, к помощи эстонской фирмы.

В марте 2017 года в квартирах и складских помещениях двух подозреваемых — бизнесменов из Пирканмаа — прошли обыски, в ходе которых было конфисковано 8150 мл тестостерона в ампулах и более 25 000 таблеток с содержанием анаболического стероида, а также сотни ампул с гормоном роста, пишет Ilta-Sanomat.

Foto: Tulli

Общая стоимость запрещенных веществ составила около 100 000 евро.

По данным предварительного следствия, наркотики поступали в Финляндию по почте и через курьерские службы из Китая и Латвии. На складах, которые арендовали бизнесмены, было конфисковано 119 растений каннабиса, 547 высушенной марихуаны, около 150 граммов кокаина и более 40 граммов метамфетамина.

Foto: Tulli

Foto: Tulli

Финская таможня подозревает, что бизнесмены неоднократно использовали для получения посылок с допингом свою эстонскую фирму по продаже металла.