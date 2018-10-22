ФОТО: Этот молодой человек совершил тяжелую аварию и сбежал. Полиция просит помощи

По предварительным данным, автомобиль BMW на большой скорости двигался в сторону улицы Пикк, где водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Ехавшая на пассажирском сидении рядом с водителем 18-летняя девушка получила опасные для жизни травмы. Также пострадал сидевший на заднем сидении 17-летний молодой человек.

По имеющимся данным, автомобилем управлял 19-летний Танель, который покинул место аварии. Полиция просит всех, кто располагает информацией о его местоположении, сообщить об этом по номеру 112.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.