ФОТО: Этот молодой человек совершил тяжелую аварию и сбежал. Полиция просит помощи

Сегодня в 2.17 ночи на улице Метса в Валге произошла тяжелая авария, в которой пострадали два человека. Предполагаемый водитель скрылся с места происшествия и теперь полиция просит помощи в установлении его местонахождения.
По предварительным данным, автомобиль BMW на большой скорости двигался в сторону улицы Пикк, где водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Ехавшая на пассажирском сидении рядом с водителем 18-летняя девушка получила опасные для жизни травмы. Также пострадал сидевший на заднем сидении 17-летний молодой человек.
По имеющимся данным, автомобилем управлял 19-летний Танель, который покинул место аварии. Полиция просит всех, кто располагает информацией о его местоположении, сообщить об этом по номеру 112.