ФОТО: Этих мужчин полиция разыскивает в связи со стрельбой в центре Таллинна

Вчера в центре Таллинна, в квартале Ротерманни произошла стрельба, был ранен человек. Полиция обнародова фото двоих мужчин, которых разыскивают в связи с этим инцидентом.

Всех, кто располагает о местонахождении изображенных на фото мужчин, просьба связаться с полицией по телефону 112.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что полиции известен мужчина, который вчера после обеда выстрелил в человека в баре гостиницы Metropol. Вчера вечером и сегодня ночью были произведены обыски в местах жительства, связанных с возможными подозреваемыми.

По словам Тамбре, на сегодняшний день известно, что между пострадавшим и стрелявшим возникла потасовка, в ходе которой один из мужчин схватил пистолет и выстрелил в ногу 45-летнему мужчине. Мужчина был доставлен в больницу и отправлен на домашнее лечение вечером того же дня.

"После этого происшествия полицейские взяли под особое внимание автовокзал, морские порты, аэропорт и пограничные пункты. Криминалисты и следователи собирали информацию о случившемся. По показаниям свидетелей и записям видеокамер мы получили описание мужчин, связанных с происшествием. После того, как были установлены личности подозреваемых, был проведен обыск по месту жительства", — рассказал Урмет Тамбре.

Читать еще

Возможные подозреваемые проживают в Эстонии постоянно и скрываются намеренно. На данный момент найти их является основной целью полиции.

"Мы уверены в том, что на данный момент для людей опасность отсутствует.

Среди людей, связанных с преступным миром, иногда легко возникают ссоры и, в отличии от законопослушных людей, для них может оказаться не по силам мирное разрешение конфликта при помощи слов. Но как правило, такие случаи не происходят в публичных местах", — добавил Тамбре.

По словам старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каська, возможные подозреваемые и участвовавшие в конфликте мужчины — это люди, ранее совершавшие преступления.

"Все же нет основания полагать, что конкретный конфликт как либо связан с принципиальным разделом власти в преступном мире. Скорее это была ссора, принявшая неожиданный оборот. Достойно сожаления то, что в общественном месте свои конфликты решают с использованием огнестрельного оружия, — сказал старший прокурор. — Нет оснований полагать, что у людей, причастных к данному происшествию, было желание совершить нападение на посторонних людей, но использование огнестрельного оружия в общественном месте само по себе опасно и серьезно нарушает чувство безопасности в обществе. В общественных местах огнестрельное оружие используется крайне редко и в таких случаях, как правило, имеет место конфликт между двумя сторонами".

В связи с данным происшествием, начато уголовное производство по статье о грубом нарушении общественного порядка. На данный момент подозрение никому не предъявлено.

Tulistamisega seoses tagaotsitavad mehed Foto: Põhja prefektuur