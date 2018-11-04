ФОТО: Если увидите — срочно звоните в полицию! Разыскивается мужчина, который нанес своей жертве опасные для жизни ранения

По первоначальным данным, в Элва на улице Кирде произошел конфликт между Меэлисом и 30-летним мужчиной. Меэлис нанес 30-летнему мужчине опасные для жизни ранения. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу.

"Прибывшие на место полицейские приступили к поискам подозреваемого с собакой, однако на данный момент его задержать еще не удалось", - сообщил ведущий следователь Тартуского отделения полиции Калле Валл.

"Если кто-то увидит изображенного на ото мужчину, сразу же звоните по номеру 112 или 5306 9480. Любая информация поможет нам его задержать", - отметил Валл.

Возбуждено уголовное производство по статье о покушении на убийство.