ФОТО: Еще одно ДТП на шоссе Таллинн-Тарту. Водитель врезался в столб и дерево

В момент ДТП в автомобиле находился только водитель, который не пострадал.

Водитель объяснил, что на момент отвлекся и отклонился вправо. Заметив это, он пытался исправить ситуацию, но было уж поздно, и в итоге все закончилось столкновением.

Водитель был трезв и обладал права соответствующей категории.