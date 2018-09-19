19.09.2018, 20:30

ФОТО: Еще одно ДТП на шоссе Таллинн-Тарту. Водитель врезался в столб и дерево


rus.delfi.ee
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Avarii Annas
Avarii AnnasFoto: Kaspar Pokk / Kanal 2

Около 19 часов на 78 километре шоссе Таллинн-Тарту в Анна в Ярвамаа произошло ДТП, когда передвигавшийся со стороны Таллинна автомобиль Toyota съехал с дороги вправо. Сначала автомобиль задел столб, а затем врезался в дерево.

В момент ДТП в автомобиле находился только водитель, который не пострадал.

Водитель объяснил, что на момент отвлекся и отклонился вправо. Заметив это, он пытался исправить ситуацию, но было уж поздно, и в итоге все закончилось столкновением.

Водитель был трезв и обладал права соответствующей категории.

Tallinn Hockey weekend
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