07.12.2017, 14:17

ФОТО: Двое эстонцев вскарабкались на памятник Свободы в Риге

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rus.DELFI.lv
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ФОТО: Двое эстонцев вскарабкались на памятник Свободы в Риге
Foto: Riia munitsipaalpolitsei

В ночь на 7 декабря центр видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (РМП) засек двух мужчин, пытавшихся вскарабкаться на Милду. На место происшествия оперативно прибыл экипаж РМП.

Мужчины завели с полицейскими разговор на английском языке и сообщили, что являются гражданами Эстонии. Также они пояснили, что на памятник Свободы они решили вскарабкаться, чтобы сделать красивое фото.

На хулиганов составлены административные протоколы, каждый также оштрафован на 50 евро.

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