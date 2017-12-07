ФОТО: Двое эстонцев вскарабкались на памятник Свободы в Риге

В ночь на 7 декабря центр видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (РМП) засек двух мужчин, пытавшихся вскарабкаться на Милду. На место происшествия оперативно прибыл экипаж РМП.
Мужчины завели с полицейскими разговор на английском языке и сообщили, что являются гражданами Эстонии. Также они пояснили, что на памятник Свободы они решили вскарабкаться, чтобы сделать красивое фото.
На хулиганов составлены административные протоколы, каждый также оштрафован на 50 евро.
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