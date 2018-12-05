ФОТО: Два грузовика столкнулись и преградили дорогу. Ситуацию помог разрешить солдат, оказавшийся на месте ДТП

В понедельник около 17:00 направлявшийся из Нарвы в Таллинн водитель грузовика не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель другого грузовика не успел затормозить и врезался в прицеп первого, который преграждал дорогу. Водители в ДТП не пострадали.
В связи с тем, что грузовики преградили дорогу, движение было перекрыто, а другие автомобили пришлось направлять в объезд.
Однако ситуацию помог разрешить резервист первой пехотной бригады Йоонас Кальюлайд, который управлял грузовиком Сил обороны. По словам полиции, он сам предложил свою помощь и с помощью военного грузовика вытащил на проезжую часть оба аварийных транспортных средства.