ФОТО: Два грузовика столкнулись и преградили дорогу. Ситуацию помог разрешить солдат, оказавшийся на месте ДТП

В связи с тем, что грузовики преградили дорогу, движение было перекрыто, а другие автомобили пришлось направлять в объезд.

Однако ситуацию помог разрешить резервист первой пехотной бригады Йоонас Кальюлайд, который управлял грузовиком Сил обороны. По словам полиции, он сам предложил свою помощь и с помощью военного грузовика вытащил на проезжую часть оба аварийных транспортных средства.