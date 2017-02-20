ФОТО: Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в волости Харку

В понедельник в первой половине дня в волости Харку столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В рузьтате ДТП в больницу были доставлены мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле.
Сегодня около 10:50 на перекрестке Харку-Раннамыйза и Сютеметса произошло ДТП. Согласно перовначальным данным, легковой автомобиль Volkswagen Vento потерял управление и выехал на противоположную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.
70-летний водитель и 70-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлены в больницу.
Водитель грузовика был трезв, трезвость водителя легковушки установит экспертиза. Точные детали инцидента выясняются.
Пыхьяская префектура призывает водителей быть внимательными и осторожными. Сложные условия на дорогах увеличили число ДТП в Харьюмаа.