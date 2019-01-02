02.01.2019, 14:44

ФОТО: ДТП заблокировало шоссе Кунда-Пыдрусе-Пада


rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Põdrusel
Liiklusõnnetus PõdruselFoto: Delfi lugeja

На 3-4 километре трассы Кунда-Пыдрусе-Пада, что в Ляэне-Вирумаа, произошло ДТП, в результате которого движение было заблокировано.

По первоначальным данным, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля.

Liiklusõnnetus Põdrusel Foto: Delfi lugeja
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