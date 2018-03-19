ФОТО: ДТП в Юлемисте: от фуры отцепился прицеп, образовалась пробка

Сегодня вечером в столичном Юлемисте произошла авария — прямо на проезжей части от грузовика отцепился прицеп. Из-за этого на Тартуском шоссе образовалась пробка.
Движение регулирует полиция.
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Сегодня вечером в столичном Юлемисте произошла авария — прямо на проезжей части от грузовика отцепился прицеп. Из-за этого на Тартуском шоссе образовалась пробка.
Движение регулирует полиция.
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