19.03.2018, 17:34

ФОТО: ДТП в Юлемисте: от фуры отцепился прицеп, образовалась пробка

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rus.delfi.ee
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Galerii: 33 pilti
Foto: Taavi Sepp

Сегодня вечером в столичном Юлемисте произошла авария — прямо на проезжей части от грузовика отцепился прицеп. Из-за этого на Тартуском шоссе образовалась пробка.

Движение регулирует полиция.

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