ФОТО | ДТП В Вильянди: 81-летний мужчина стал виновником аварии, в которой пострадали трое, в том числе 92-летняя женщина

Honda CR-V двигался по главной дороге, когда в него врезался Mitsubishi выезжавший со второстепенной дороги. За рулем последнего находился 81-летний мужчина.

Оба водителя были трезвы, шины автомобилей соответствуют требованиям.

Пассажирами Mitsubishi было трое человек, в том числе 92-летняя женщина. Всех их доставили в больницу. 39-летний водитель Honda CR-V не пострадал.