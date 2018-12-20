20.12.2018, 07:35
ФОТО | ДТП В Вильянди: 81-летний мужчина стал виновником аварии, в которой пострадали трое, в том числе 92-летняя женщина
Вчера около шести вечера в Вильянди на перекрестке улиц Ууэ и Лосси произошло ДТП: столкнулись автомобили Honda CR-V и Mitsubishi Lancer. Три человека были доставлены в больницу.
Honda CR-V двигался по главной дороге, когда в него врезался Mitsubishi выезжавший со второстепенной дороги. За рулем последнего находился 81-летний мужчина.
Оба водителя были трезвы, шины автомобилей соответствуют требованиям.
Пассажирами Mitsubishi было трое человек, в том числе 92-летняя женщина. Всех их доставили в больницу. 39-летний водитель Honda CR-V не пострадал.