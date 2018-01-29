ФОТО: ДТП в Тартумаа: столкнулись четыре автомобиля, трое пострадавших

В понедельник утром в полицию поступила информация о ДТП в Тартумаа. Столкнулись четыре авто. Пострадали трое человек.

В понедельник утром в полицию поступила информация о ДТП в Тартумаа. Столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, пострадали трое человек.

Сообщение об аварии с участием четырех автомобилей на 192 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа поступило в Центр тревоги в 8.04.

По словам пресс-представителя Лыунаской префектуры полиции, всего в четырех автомобилях находилось шесть человек. По предварительным данным, пострадало трое. Работающий на месте происшествия полицейский отметил, что к аварии, вероятно, привела невнимательность — один из автомобилей Volkswagen столкнулся с другим Volkswagen, когда тот стоял на перекрестке, а затем эти два автомобиля столкнулись с двумя другими, Škoda и Volkswagen Polo.

Водители были трезвы. У всех есть действующие права.