29.05.2018, 18:31

ФОТО: ДТП в Мустамяе: легковушка перевернулась на крышу, один человек в больнице


rus.delfi.ee
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Avarii Kadaka puiestee ja Mäepealse tänava ristmikul
Avarii Kadaka puiestee ja Mäepealse tänava ristmikulFoto: Delfi lugeja

Сегодня вечером в Таллинне в Мустамяэ на перекрестке случилось ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Один водитель в больнице, другого скорая осмотрела на месте.

Движение несколько нарушено.

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