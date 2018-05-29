ФОТО: ДТП в Мустамяе: легковушка перевернулась на крышу, один человек в больнице

Сегодня вечером в Таллинне в Мустамяэ на перекрестке случилось ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Один водитель в больнице, другого скорая осмотрела на месте.
Движение несколько нарушено.
Сегодня вечером в Таллинне в Мустамяэ на перекрестке случилось ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Один водитель в больнице, другого скорая осмотрела на месте.
Движение несколько нарушено.
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