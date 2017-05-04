ФОТО: Дело о коррупции в PERH. Суд решил не давать слова приглашенным экспертам

Сегодняшнее заседание суда по делу об обвиняемых в коррупции экс-руководителей Северо-эстонской региональной больницы (PERH) должно было сосредоточиться за экспертных оценках генерального директора Эстонской Торгово-промышленной палаты Майта Пальтса и бывшего генерального директора Налогово-таможенного департамента Марека Хельма, однако судья решил им слова не предоставлять.

Эксперты были приглашены на заседание обвиняемым в коррупции бывшим руководителем PERH Тынисом Алликом для оценки того, что такое ”мероприятия для клиентов” и обыденное ли это явление для частного сектора. К началу суда на месте был лишь Пальтс, и судья посчитал, что заслушать его в качестве эксперта не представляется возможным, поскольку „людей, не связанных с данным делом, нельзя назвать экспертами в этом судебном деле”.

Ходатайство о привлечении Хельма также было судом отклонено.