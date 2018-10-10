ФОТО DELI: В Тарту произошла стрельба — во время ссоры один мужчина выстрелил в другого(20)
Согласно данным Delfi, в среду в Тарту перед зданием Налогово-таможенного департамента произошла стрельба.
Согласно данным Delfi, в среду в Тарту перед зданием Налогово-таможенного департамента произошла стрельба.
Около 13:35 полиция получила сообщение, что на Сыпрузе пуйестеэ в Тарту произошел конфликт между двумя мужчинами, 21-летним и 38-летним, которые ранее знали друг друга.
В ходе конфликта один выстрелил в другого из похожего на газовый пистолет оружия. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания первой помощи.
Полиция задержала 21-летнего мужчину в качестве подозреваемого. В отношении инцидента заведено уголовное производство в связи с тяжелым нарушением общественного порядка.
Müügikonsultant
DAW (TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ)
Tähtaeg: 14.10.2018
Rail baltic projekti maakorraldajat ja kinnisvara …
MAA-AMET
Tähtaeg: 14.10.2018
Ajalehtede kujundusjuht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 15.10.2018
Projektihaldur
OSHINO ELECTRONICS (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 28.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.