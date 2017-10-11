11.10.2017, 15:30

ФОТО DELFI: Зловонная посылка прервала рабочий день Omniva


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 19 pilti
Foto: Andres Putting

В главном офисе Omniva на улице Палласти в Таллинне работников сегодня напугала распространяющая едкий запах дыма посылка.

Один из работников Omniva сказал Delfi, что запах был такой ужасный, что людям было трудно дышать. Отреагировавший большим составом Спасательный департамент выгнал всех работников из здания, здание вентилируют. Посылку отвезли на химический контроль, чтобы узнать, с чем имеют дело. По первоначальной информации, посылка все-таки была безвредной.

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