ФОТО DELFI: Забытый в здании Ekspress Grupp чемодан вызвал подозрение на бомбу

Foto: Priit Simson

Сегодня в 11:45 в здании Ekspress Grupp по адресу Парда, 6 в Таллинне подозрение на бомбу вызвал забытый между первым и вторым этажом чемодан.