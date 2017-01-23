Сразу после того, как поступил вызов полицию, нашелся хозяин чемодана, который к 11:53 покинул здание. Спасатели, пробывшие на месте две минуты, посчитали вызов оконченным.
ФОТО DELFI: Забытый в здании Ekspress Grupp чемодан вызвал подозрение на бомбу(2)
Сегодня в 11:45 в здании Ekspress Grupp по адресу Парда, 6 в Таллинне подозрение на бомбу вызвал забытый между первым и вторым этажом чемодан.
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