Центр тревоги получил вчера в 17:54 сообщение о пожаре на Мере пуйестеэ в легендарном Таллиннском горхолле.

Сообщил о пожаре работающий в Горхолле сторож. По прибытии спасателей пожар был в подсобном помещении на втором этаже действовавшего в Горхолле бывшего ночного клуба, сообщил Спасательный департамент.

Все большое здание было заполнено дымом. Спасатели ограничили распространение огня к 18:48, происшествие закончилось к 20:05. Никто не пострадал.

В понедельник после полудня Спасательный департамент сообщил в Twitter, что произошедший в подсобном помещении бывшего ночного клуба в Горхолле пожар, по первоначальным данным, начался от электросистемы.

Eile Tallinna Linnahalli endise ööklubi abiruumis toimunud tulekahju sai esialgsetel andmetel alguse elektrisüsteemist. #linnahall

— Päästeamet (@paasteamet) January 23, 2017

По меркам спасателей, очень большой по размерам Таллиннский горхолл — сложное и богатое нюансами заброшенное здание.

Точка зрения Спасательного департамента относительно заброшенных зданий известна. К счастью, известно и то, что различные инстанции начинают полную реновацию любимого всеми Горхолла.