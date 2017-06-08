ФОТО DELFI: Восьмерых членов группировки Дикаева признали виновными

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновными восьмерых мужчин, связанных с преступной группировкой Харона Дикаева. Они были скорее рядовыми членами и выполняли приказы.

В том году Дикаева и его группировку пытались судить уже несколько раз, но не все обвиняемые и их адвокаты были на месте.

Государственный прокурор Вахур Верте сказал в сентябре, что обвиняемые причинили своей деятельностью Латвийской Республике ущерб минимум на 100 000 евро, и Литве — 206 000 евро. Всего же принесенный группировкой ущерб достигает 300 000 евро. В Эстонии им удалось заработать лишь чуть больше 7000 евро.

Группировкой управляли несколько уровней, на самом верху стоял Харон Дикаев. По словам прокурора, Дикаев как лидер группировки управлял ее действиями и давал прямые поручения. В группировке также сформировалась так называемая элита, которая иногда встречалась с Дикаевым лицом к лицу.

Группировка часто использовала насилие, как в отношении других, так и в качестве наказания своих же членов. Прокурор заявил, что сами члены группировки против этого не протестовали. Группировка также создала себе славу тем, что ”разбиралась” с должниками.