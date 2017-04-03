ФОТО DELFI: Водитель фуры заснул за рулем и съехал в кювет

Сегодня чуть раньше 10:00 произошло ДТП в деревни Султси в волости Вильянди, где 53-летний мужчина — трезвый и с правами соответствующей категории — на фуре DAF съехал в кювет.

Проезжая Вильяндимаа водитель фуры из-за усталости заснул за рулем, отклонился вправо к обочине дороги, снес дорожный знак, после чего фура съехала в кювет, а ее задняя часть перевернулась на бок.

В фуре больше никто не находился, кроме водителя, который не пострадал.

Съехавшая с дороги фура не мешала движению, и ее из кювета доставало предприятие-владелец. Фура была загружена примерно 20 тоннами груза, который пришлось разгружать краном, прежде чем автомобиль можно было отбуксовать на дорогу.