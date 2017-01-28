28.01.2017, 14:15

ФОТО DELFI: Во время тестового заезда зимней гонки на озере Тамула машина провалилась под лед

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 36 pilti
Foto: Marko Jakobi

Сегодня в Выру на озере Тамула должны были состояться зимние ралли, однако организаторы вынуждены были отменить мероприятие, поскольку одна из машин во время пробного заезда провалилась под лед.

Гонщик выехал с намеченной гоночной трассы в сторону, где был тонкий лед. Из-за этого инцидента проводить гонки запретили.

Машина ушла под лед примерно в 7:40. Из-за тумана гонщик выехал с трассы, там где не должны были ездить машины. В Лыунаской префектуре сообщили Delfi, что гонщику удалось спастись. Машина находится примерно в 150-200 метрах от берега.

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