ФОТО DELFI: Власти всерьез взялись за сад Канути. Полиция задержала употреблявших алкоголь подростков, город прислал охранников

Согласно сообщению полиции, они приехали в сад на вызов. В результате контроля были задержаны три девушки, распивавшие водку из литровой бутылки. Их отвели к патрульной машине для выявления степени опьянения, на место приехала и скорая помощь. Полицейских и девушек сразу же окружила веселящаяся молодежь.

Чуть после 16:00 на место прибыли две патрульные машины охранной фирмы USS, которые будут вести наблюдение за порядком в парке по заказу города. Приехал и еще один полицейский патруль.

Согласно данным, в парке будут постоянно находиться 6-10 охранников. Охранники появятся и в других столичных парках.

Также в сад Канути и другие парки Таллинна сегодня приедут для ознакомления с ситуацией министр внутренних дел Андрес Анвельт, министр юстиции Урмас Рейнсалу и пыхьяский префект Крситиан Яани.