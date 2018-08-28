28.08.2018, 17:13

ФОТО DELFI: Власти всерьез взялись за сад Канути. Полиция задержала употреблявших алкоголь подростков, город прислал охранников

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Kanuti aias 28.08.2018 Foto: Andres Putting

Около 16:00 полиция задержала в саду Канути в центре Таллинна трех молодых девушек, употреблявших алкоголь. Власти Таллинна же прислали охранников фирмы USS следить за порядком на территории сада.

Согласно сообщению полиции, они приехали в сад на вызов. В результате контроля были задержаны три девушки, распивавшие водку из литровой бутылки. Их отвели к патрульной машине для выявления степени опьянения, на место приехала и скорая помощь. Полицейских и девушек сразу же окружила веселящаяся молодежь.

Чуть после 16:00 на место прибыли две патрульные машины охранной фирмы USS, которые будут вести наблюдение за порядком в парке по заказу города. Приехал и еще один полицейский патруль.

Согласно данным, в парке будут постоянно находиться 6-10 охранников. Охранники появятся и в других столичных парках.

Также в сад Канути и другие парки Таллинна сегодня приедут для ознакомления с ситуацией министр внутренних дел Андрес Анвельт, министр юстиции Урмас Рейнсалу и пыхьяский префект Крситиан Яани.

Tallinn Hockey weekend
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