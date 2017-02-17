ФОТО DELFI: В здании полиции на Пярнуском шоссе прошли масштабные пожарные учения

В пятницу в Таллинне в здании Департамента полиции и погранохраны прошли большие пожарные учения. На месте были и полиция, и скорая, а также временно была перекрыта соседняя улица Кохила.
”В Центр тревоги в 13:01 поступил вызов, что на первом этаже здания по адресу Пярнуское шоссе, 139 замечен дым. Чтобы все выглядело максимально правдоподобно, большая часть из находившихся в здании людей не знала, что происходящее — учения”, — рассказал персс-секретарь полиции Сейко Куйк.
”За 12-15 минут всех эвакуировали”, — добавил он.
Учения кончились в 13:52.
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