17.02.2017, 15:25

ФОТО DELFI: В здании полиции на Пярнуском шоссе прошли масштабные пожарные учения


rus.delfi.ee
EST
ФОТО DELFI: В здании полиции на Пярнуском шоссе прошли масштабные пожарные учения
Foto: Madis Veltman

В пятницу в Таллинне в здании Департамента полиции и погранохраны прошли большие пожарные учения. На месте были и полиция, и скорая, а также временно была перекрыта соседняя улица Кохила.

”В Центр тревоги в 13:01 поступил вызов, что на первом этаже здания по адресу Пярнуское шоссе, 139 замечен дым. Чтобы все выглядело максимально правдоподобно, большая часть из находившихся в здании людей не знала, что происходящее — учения”, — рассказал персс-секретарь полиции Сейко Куйк.

”За 12-15 минут всех эвакуировали”, — добавил он.

Учения кончились в 13:52.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии