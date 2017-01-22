Пресс-секретарь Центра спасения сообщил, что спасатели выехали на место, чтобы проверить информацию.
Сначала вызову присудили третью степень, позже ее повысили.
Центр спасения сообщил, что возгорание возникло в той части Горхолла, где раньше находился ночной клуб. Другие части здания также были в дыму.
Спасатели нашли очаг возгорания и локализовали пожар.
В данный момент спасатели проверяют весь Горхолл, чтобы убедиться, что там больше нет очагов возгорания. Людей в здании нет.
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