Пресс-секретарь Центра спасения сообщил, что спасатели выехали на место, чтобы проверить информацию.
Сначала вызову присудили третью степень, позже ее повысили.
Центр спасения сообщил, что возгорание возникло в той части Горхолла, где раньше находился ночной клуб. Другие части здания также были в дыму.
Спасатели нашли очаг возгорания и локализовали пожар.
В данный момент спасатели проверяют весь Горхолл, чтобы убедиться, что там больше нет очагов возгорания. Людей в здании нет.
Linnahallis tulekahju kontrolli all #linnahall
— Priit Laos (@LaosPriit) January 22, 2017
Pildid seest (pimeduse tõttu kehva kvaliteediga). #linnahall pic.twitter.com/3McBINsO4K
— Päästeamet (@paasteamet) January 22, 2017