05.05.2017, 18:40

ФОТО DELFI: В волости Вяэтса перевернулся грузовик с фекалиями, пострадал водитель

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Järvamaal Väätsa vallas
Galerii: 12 pilti
Liiklusõnnetus Järvamaal Väätsa vallas Foto: Kaspar Pokk

Сегодня около трех часов в Ярвамаа в волости Вяэтса съехал с дороги грузовик с фекалиями, водитель которого получил легкие повреждения.

"В 15:11 в Центр тревоги сообщили об аварии в Ярвамаа в волости Вяэтса в деревне Лыыла", — сказала Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кертту Кралль.

Перевозивший фекалии грузовик Scania на повороте налево съехал с дороги в поле и перевернулся через крышу, пострадавший водитель, 47-летний Тоомас застрял в машине.

Первыми прибыли на место происшествия медики, которые вместе с местными жителями достали водителя из деформировавшейся кабины. Получившего легкие травмы Тоомаса доставили в Ярвамааскую больницу.

Находившиеся в баке грузовика фекалии растеклись в поле.

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