ФОТО DELFI: В Viru Keskus изрисовали фотографии почетного караула у Бронзового солдата

Недавно в Viru Keskus открылась выставка Союза пресс-фотографов Эстонии, на которой вандал изрисовал красным маркером два стенда.

Инцидент произошел 7 марта. Испорчены фотографии с изображением почетного караула у Бронзового солдата, который нес там службу 9 мая прошлого года. MTÜ Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL, Союз пресс-фотографов Эстонии) подал заявление в полицию, поскольку в связи с инцидентом ему нанесен ущерб, фотографии придется заново печатать и ламинировать.

EPFL решил выставить данный фоторепортаж на выставку, так как задача пресс-фотографов — освещать события, происходящие как в Эстонии, так и за рубежом. ”Фотографы лишь увековечивают жизнь, не выбирая ни одну из сторон”, — значится в заявлении пресс-фотографов.

Пострадавшие фотографии являются частью выставки, которая располагается на первом этаже торгового центра.

Эстонские СМИ отмечают, что вандалом является бывший политик и депутата парламента, который в настоящее время работает старшим научным сотрудником в одном из университетов. Его имя не называется, однако известно, что он назвал снимки "красной пропагандой".