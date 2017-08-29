ФОТО DELFI: В Вильяндимаа внедорожник с прицепом врезался в грузовик

Во вторник, 29 августа, в 11:15 на 39 километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа произошло ДТП, где внедорожник Volvo врезался сзади в грузовик Scania.

Грузовик Scania перевозил трактор-лесовоз, повреждения которого в результате несчастного случая оказались минимальным, однако внедорожник Volvo сильно пострадал.

В следствие аварии Volvo остался стоять на дороге. Оба автомобиля двигались из Вильянди в сторону Имавере. После оформления необходимых документов водитель грузовика продолжил свой путь.

Спасателям понадобилось время, чтобы достать из-под Volvo прицеп, поскольку вследствие аварии он застрял под машиной.

В несчастном случае никто не пострадал, но более часа одна полоса движения была перекрыта. Полиция регулировала движение.