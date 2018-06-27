27.06.2018, 09:20

ФОТО DELFI: В Вильяндимаа хозяева пытались избавиться от назойливых пчел. Дело кончилось пожаром

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rus.delfi.ee
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Viljandimaal oli turismitalus tulekahju
Viljandimaal oli turismitalus tulekahjuFoto: Kenno Soo

Сегодня в 11:13 с туристического хутора Лузика, что в Вильяндимаа, поступил вызов: загорелся первый этаж здания.

Спасательный департамент сообщил, что по прибытии спасателей с первого этажа дома валил дым. Там находились баня и предбанник. Пожарным пришлось вскрывать потолок.

По всей вероятности, пожар начался из-за того, что семья пыталась избавиться от назойливых пчел. Улий находился в деревянной вентиляции, которая была соединена с трубой. В дымоходе развели огонь, и оттуда через трубу он распространился по дому.

Никто не пострадал.

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