ФОТО DELFI: В Вильянди в ДТП пострадал человек

Во вторник, 29 августа, около 8:30 в Вильянди на перекрестке Паала теэ и Суур-Кааре произошло ДТП, где водитель Dacia въехал в бок передвигавшегося по главной дороге автомобиля Honda. В результате столкновения машину отбросило на фонарный столб из бетона.

По первоначальным данным, водитель автомобиля Dacia не уступил дорогу проезжавшему по главной дороге грузовику Honda.

Вследствие аварии Dacia въехал сбоку в Honda, который отбросило на фонарный столб. Находившуюся за рулем Hondа женщину отправили в Вильяндискую больницу. Водитель Dacia не пострадал.

Движение на месте происшествия на некоторое время было нарушено.