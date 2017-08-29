29.08.2017, 12:15

ФОТО DELFI: В Вильянди в ДТП пострадал человек


rus.delfi.ee
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Viljandis põrkasid kokku kaks autot, üks inimene viidi haiglasse
Viljandis põrkasid kokku kaks autot, üks inimene viidi haiglasseFoto: Kenno Soo

Во вторник, 29 августа, около 8:30 в Вильянди на перекрестке Паала теэ и Суур-Кааре произошло ДТП, где водитель Dacia въехал в бок передвигавшегося по главной дороге автомобиля Honda. В результате столкновения машину отбросило на фонарный столб из бетона.

По первоначальным данным, водитель автомобиля Dacia не уступил дорогу проезжавшему по главной дороге грузовику Honda.

Вследствие аварии Dacia въехал сбоку в Honda, который отбросило на фонарный столб. Находившуюся за рулем Hondа женщину отправили в Вильяндискую больницу. Водитель Dacia не пострадал.

Движение на месте происшествия на некоторое время было нарушено.

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