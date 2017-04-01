ФОТО DELFI: В Вильянди спасатели искали источник запаха дыма

Сегодня рано утром в 5:36 спасатели получили вызов в Вильянди на улицу Сууре-Кааре, где в подъезде пятиэтажного многоквартирного дома был дым.

На место происшествия поспешили как спасатели, так и скорая помощь. Первые спасатели по прибытии на место происшествия успели почувствовать запах дыма, но он постепенно рассеялся. Спасатели искали с термокамерой очаги возгорания, но ничего не нашли.

На происшествие отреагировали спасатели Вильянди и Сууре-Яани и вдобавок машина с лестницей из Вильянди, поскольку речь шла о пятиэтажном доме.

По мнению спасателей, у кого-то могла подгореть еда и в результате этого и был дым в подъезде, но задним числом трудно сказать, что именно могло вызвать дым.