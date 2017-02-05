ФОТО DELFI: В Вильянди мужчина всадил собутыльнику нож в шею

Вчера вечером в Вильянди 56-летний пьяный мужчина напал на своего 32-летнего знакомого и всадил ему нож в шею. Пострадавшего доставили в критическом состоянии в больницу.

В субботу в 21:15 полиция получила сообщение, что в квартире на улице Туру в Вильянди во время совместного распития алкогольных напитков один мужчина напал с ножом на своего знакомого. Он нанес ему удар в шею.

Пострадавшего доставили в критическом состоянии в Вильяндискую больницу. По словам медиков, его раны не опасны для жизни, но он останется на время в больнице на лечении.

Полиция задержала нападавшего и доставила в отделение. В квартире во время инцидента находились еще двое мужчин, которых полиция отправила в вытрезвитель.

Для выяснения деталей инцидента было инициировано производство.