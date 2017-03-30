30.03.2017, 17:25

ФОТО DELFI: В Вильянди горела веранда жилого дома


rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: В Вильянди горела веранда жилого дома
Foto: Kenno Soo

Сегодня днем загорелась веранда жилого дома на улице Ярве в Вильянди. К счастью, спасателям удалось предотвратить распространение огня на остальную часть дома.

В 13:30 поступило сообщение, что на улице Ярве горит веранда двухэтажного деревянного дома, сообщила Delfi Лыунаская префектура.

Когда спасатели прибыли на место, языки пламени прорывались из стен веранды. Спастелям пришлось частично разобрать конструкцию, чтобы полностью устранить возгорание и убрать головешки от самого дома.

В итоге огонь так и не добрался до дома, и в пожаре никто не пострадал. Согласно перованачальным данным, пожар мог вспыхнуть из-за оставленного на вренаде ведра с пеплом.

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