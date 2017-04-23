23.04.2017, 14:26

ФОТО DELFI: В Вильянди автомобиль протаранил ограду и въехал в пруд


rus.delfi.ee
EST
Varahommikul sõitis Audi Ugala tiiki
Varahommikul sõitis Audi Ugala tiikiFoto: Kenno Soo

Рано утром в воскресенье в Вильянди на улице Рейну Audi въехал в пруд Угала. Автомобиль протаранил ограждения и застрял в водоеме.

По словам находившегося на месте фотографа, улица, на которой произошло ДТП, с односторонним движением, и, по всей вероятности, водитель не справился с поворотом.

Передняя часть автомобиля погрузилась в воду. В момент происшествия в салоне автомобиля находились четверо. Они самостоятельно выбрались из машины, никто не пострадал. Управлявшая автомобилем 23-летняя девушка была трезва, у нее имелось водительское удостоверение.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии