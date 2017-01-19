Сегодня после полудня в Пярнумаа в Валгеранна по меньшей мере один человек провалился под лед.

Центр тревоги в 15:15 получил сообщение, что на морском льду в Валгеранна люди попали в беду и один из них будто бы упал в воду, но выбрался самостоятельно, сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.

Спасатели и морской полицейский патруль начали проверять ситуацию, и выяснилось, что попавшие в беду были примерно в трех километрах от берега.

По данным Delfi, рыбаки в азарте ловли могли придвинуться опасно близко к проходящему через залив открытому фарватеру.

Полицейский патруль отправился на помощь попавшим в беду, и к настоящему моменту ситуация разрешена.

Никто серьезно не пострадал.