ФОТО DELFI: В Тартумаа автомобиль съехал в кювет из-за лебедя

Сегодня в деревне Сангла волости Элва в Тартумаа автомобиль Mazda съехал в кювет. Виновник ДТП — лебедь.

Mazda ехала со стороны Вильянди, когда посреди дороги внезапно появилась большая птица. Водитель затормозил, чтобы избежать столкновения, но потерял управление, выехал на противоположную полосу, а затем — в кювет.

В итоге ни птица, ни водитель, ни даже машина не пострадали. Автомобиль вытащили на дорогу и водитель продолжил свой путь, лебедь улетел на обочину.